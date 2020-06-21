Афины , , 18:46 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 10. Об этом сообщили 21 июня в Национальной организации общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 3266.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране никто не умер от COVID-19. Общее количество летальных исходов в Греции среди пациентов с COVID-19 составляет 190.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня в заявлении министерства здравоохранения Омана сообщалось, что в стране за сутки выявили 905 случаев заражения коронавирусом. По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в султанате приближается к 30 тыс.

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