Нижний Новгород, , 10:54 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 19 июня выявили 1071 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 62 063 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 219 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 122, в Саратовской области — 116, в Самарской области — 83, в Пензенской области — 75, в Чувашии — 70, в Пермском крае — 64, в Башкирии — 62, в Оренбургской области — 60, в Мордовии — 56, в Марий Эл — 45, в Кировской области — 43, в Татарии — 36, в Удмуртии — 20.

С учетом новых случаев общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 15 100, в Саратовской области — 5217, в Башкирии — 4792, в Ульяновской области — 4589, в Чувашии — 4401, в Самарской области — 4183, в Пензенской области — 4151, в Татарии — 4114, в Оренбургской области — 3067, в Пермском крае — 3001, в Мордовии — 2874, в Кировской области — 2777, в Марий Эл — 2602, в Удмуртии — 1195.

Полностью выздоровели 37 712 жителей округа, за последние сутки выписаны 1309 человек. Таким образом, выздоровели почти 60,76% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 555 человек, за минувшие сутки скончались 26 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 19 июня всего в России подтверждено 569 063 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7972 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,9%. Полностью выздоровели 324 406 жителей России, за сутки выписаны 10 443 человека. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 57% граждан. 7841 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 181 — за последние сутки.

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