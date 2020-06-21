Москва, , 10:53 — REGNUM Указ о награждении работников медицинской сферы и учреждений науки за их вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции подписал президент России Владимир Путин. Об этом 21 июня сообщается на официальном сайте президента РФ.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что этим же указом работникам указанных сфер также присвоены звания Героев Труда и почетные звания, а кроме этого, добавляется, что отдельным распоряжением медработники, которые приняли участие в борьбе с пандемией, награждаются почетными грамотами и благодарностью российского президента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 19 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко в преддверии Дня медицинского работника рассказал, какими качествами должен обладать хороший врач.