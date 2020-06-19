Москва, , 15:33 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в преддверии Дня медицинского работника рассказал, какими качествами должен обладать хороший врач.

«Безусловно, грамотный специалист — это неоспоримо. Второе важное качество — сострадание, то есть это человек, умеющий сопереживать», — сказал министр в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он также добавил, что еще со студенчества относился с трепетом ко Дню медицинского работника, который в этом году выпадает на 21 июня. «Мы понимали свою сопричастность к этому великому, к чуду выздоровления человека», подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса вернула доверие пациентов к врачам, которого не хватало последние годы.

«Один из уроков этого периода — это доверие. Доверия, мне кажется, в последние годы не хватало», — сказал Мурашко

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