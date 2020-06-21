Москва, , 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж. Об этом 20 июня сообщили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — говорится в сообщении.

Также указывается, что льготой в данном случае является возможность получения пенсии ранее тех граждан РФ, у кого стаж работы меньше.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июня стало известно, что российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.