Москва, , 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.

При этом, по информации Пенсионного фонда России (ПФР), приводимой РИА Новости, расходы на восстановление индексации выплат в нынешнем году будут составлять 720 млн рублей.

Также с 1 июля будет возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, которые окончили трудовую деятельность, теперь им проведут перерасчёт выплат, учитывая все пропущенные индексации.

Кроме этого, доплата за возраст теперь будет идти с 75 лет, а не с 80, как это было ранее, и ещё появится рассрочка по кредитам для неработающих пенсионеров, у которых доход не выше двух размеров МРОТ.

До 15 июня отделения ПФР должны составить актуальные списки таких пенсионеров, а до 24 июня — должны сформировать доставочные документы для почты и банков.

Напомним, закон об индексации пенсионных выплат для пенсионеров-опекунов был принят Госдумой РФ в марте текущего года по инициативе думского спикера Вячеслава Володина, а также лидера фракции «Единая Россия» Андрея Неверова и её первого зампреда Андрея Исаева. При этом, как тогда разъяснил Исаев, до этого данная категория пенсионеров получала выплаты в размере 3−4 тысяч рублей, попадая в категорию работающих пенсионеров, и потому их пенсии не индексировались.