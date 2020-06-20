Иерусалим, , 23:53 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 294 случая заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 20 633.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 305 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 в Израиле умер один человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня оперштаб при правительстве Азербайджана сообщил, что в стране за последние 24 часа выявили 471 случай заражения коронавирусом.

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