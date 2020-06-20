Баку, , 18:26 — REGNUM В Азербайджане за последние 24 часа выявили 471 случай заражения коронавирусом, общее число обнаруженных зараженных в стране достигло 12 238. Об этом сообщает 20 июня оперштаб при правительстве страны.

«Выявлен (в стране) еще 471 случай заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 148.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в заявлении министерства здравоохранения Кувейта отмечалось, что в стране за сутки выявили 467 случаев заражения коронавирусом.

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