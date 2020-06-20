Женева, Швейцария, , 22:25 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в мире достигло 8 525 042, зарегистрировано 456 973 летальных исхода. Об этом 20 июня сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 138 980 новых случаев инфицирования, скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 6271 человек.

Наибольшее число случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США — 2 172 212 (+23 046 выявленных фактов за сутки), в Бразилии — 978 142 (+22 765), в России — 576 952 (+7889), в Индии — 395 048 (+14 516) и в Великобритании — 301 819 (+1346).

Кроме этого, растет число выявленных заражённых в Перу — 244 388 (+3480) и в Чили — 231 393 (+6290).

С начала пандемии список стран по числу летальных исходов от COVID-19 возглавили США — 118 205 человек (+733 за сутки), Бразилия ― 47 748 (+1238), Великобритания — 42 461 (+173), Италия — 34 561 (+47), Франция — 29 551 (+14) и Испания — 28 315 (+1179).

Напомним, днем ранее, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире было зарегистрировано 8 385 440 случая заражения коронавирусной инфекцией, скончались 450 686 человек. За сутки было выявлено 142 451 фактов инфицирования, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 5151 человек.

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