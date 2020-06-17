Женева, Швейцария, , 06:47 — REGNUM Полученные британскими учёными результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения от коронавирусной инфекции стали научным прорывом, заявил 16 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Впервые проведено лечение препаратом, который снижает смертность у пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной или искусственной вентиляции легких», — сказал он.

В заявлении организации отмечается, что применение дексаметазона на треть снижает смертность пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции лёгких, а среди больных находящихся на кислородной поддержке, смертность снижается на 20%.

Гебрейесус поблагодарил за проведённые исследования правительство Великобритании, Оксфордский университет, медицинские учреждения и британских подданных, которые принимали участие в исследованиях.

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