Афины , , 20:40 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на 19. Об этом сообщили 20 июня в Национальной организации общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 3256.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране умер один человек с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории достигло в Греции 190.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня оперштаб при правительстве Азербайджана сообщил, что за последние 24 часа в стране выявили 471 случай заражения коронавирусом.

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