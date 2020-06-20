Эль-Кувейт, , 18:17 — REGNUM В Кувейте за сутки выявили 467 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет 39 145.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 319 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 20 июня в докладе министерства здравоохранения Великобритании сообщается, что в стране за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 128 пациентов, таким образом, с начала пандемии от осложнений, вызванных этой болезнью, умерли 42 589 человек.

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