Лондон, , 17:52 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 128 пациентов, тем самым с начала пандемии от осложнений, вызванных этой болезнью, умерли 42 589 человек. Об этом 20 июня сообщается в докладе министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что за минувшие сутки в стране подтверждено 1295 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев в стране составило 303 110.

Кроме этого, в докладе подчеркивается, что коэффициент распространения коронавируса в Британии держится на уровне 0,7―0,9. Однако наблюдается незначительный рост числа заражённых инфекцией в Лондоне.

Напомним, по последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире зарегистрировано 8 385 440 случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 450 686 человек. За сутки было выявлен 142 451 факт инфицирования, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 5151 человек.

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