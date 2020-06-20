Москва, , 08:52 — REGNUM В июле текущего года жителей практически всей европейской части России ожидает теплая погода. Об этом 20 июня сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ее слова приводит «Российская газета».

Как рассказала синоптик, в центральной части, в Поволжье, за исключением Кировской области и Предуралья, температура воздуха ожидается на один градус выше климатической нормы, которая составляет +22… +28 °С в Поволжье и +24… +29 °С на юге.

При этом на юге прогнозируется совсем жаркая погода, когда температура воздуха в Крыму и Краснодарском крае составит от +28 до +33 °С.

Также в Москве в июле ожидается от +12 до +17 °С ночью и +23… +28 °С днем при выпадении осадков меньше нормы.

Кроме этого, в Поволжье также ожидается мало осадков на территории от Кировской до Астраханской области, а много осадков — в Ненецком крае и Мурманской области. В остальных районах осадки будут в пределах климатической нормы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, что в субботу, 20 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град.