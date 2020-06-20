Москва, , 05:12 — REGNUM В субботу, 20 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза, град. Температура воздуха +26… +28 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 21 июня в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, +14… +16 °С.

Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с, при грозе порывы 15−20 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +24… +29 °С днём и +11… +16 °С ночью.

В воскресенье, 21 июня, днём в столице ожидается +21… +23 °С. По области +18… +23 °С. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °С.