Москва, , 05:40 — REGNUM За пять месяцев 2020 года полиция Москвы выявила 6,4 тыс. купюр номиналом 5 тыс. рублей, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«Самой часто подделываемой денежной купюрой на территории московского региона остается купюра Банка России номиналом 5 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего в столице России с начала года изъято 8,6 тыс. поддельных денежных купюр, в том числе в валюте. Таким образом, на пятитысячные купюры приходится примерно две трети от всех выявляемых фальшивых денег.

Ранее полиция задержала в Москве 49-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыте 5 тыс. фальшивых долларов США.

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