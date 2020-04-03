Москва, , 11:24 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали 49-летнего мужчину, подозреваемого в попытке сбыте 5 тыс. фальшивых долларов США, сообщили корреспонденту ИА Регнум в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ходе обыска у него изъяли 50 поддельных купюр номиналом 100 долларов США каждая и 3500 долларов США подлинных денежных средств, полученных в виде дохода от противоправной деятельности.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).