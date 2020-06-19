Нижний Новгород, , 21:16 — REGNUM Парад Победы — это символ, дань памяти, ритуал, они очень важны для внутреннего ощущения, для самоуважения, для памяти, чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства». Об этом ИА REGNUM заявил 19 июня нижегородский губернатор Глеб Никитин, отметив, что в этом году 24 июня в Нижнем Новогороде пройдёт не парад, а марш Победы — в условиях пандемии формат мероприятия скорректировали для снижения числа зрителей традиционно массового мероприятия.

«Парад Победы — это символ, дань памяти. Когда человек приходит один на могилу предков, кладёт цветочек, садится, ставит рюмочку, на неё кусочек хлеба кладёт, никто же не задаётся вопросом: а для кого ты это делаешь, кому ты это хочешь показать? Я хочу уважить своих предков за их Победу, выразить дань уважения. Да, у нас будет марш Победы, это не парад Победы. Это торжественное мероприятие, но оно будет без зрителей. Чиновников там тоже не будет и не будет никаких гостей. Просто пройдут солдаты, пройдёт армия, пройдёт техника, будет воздушное представление. Это символ, это ритуал, да, ритуал», — сказал глава области.

Никитин добавил, что будет сделана «самая шикарная трансляция, которую только можно сделать в прямом эфире», время начала мероприятия перенесено и нижегородское мероприятие начнется сразу после московского парада Победы — протяжённый во времени прямой телеэфир и трансляция в интернете. Позднее будет подготовлен репортаж и выложен в открытый доступ.

«Все эти ритуалы, кто бы что ни говорил, с точки зрения какого-то сакрального значения, они очень важны. Они важны для внутреннего ощущения, для самоуважения, для памяти. Чтобы не быть «Иванами, не помнящими родства», это самое главное», — уверен Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за долгие годы в Нижнем Новгороде пройдет марш Победы. Формат мероприятия поменяли для снижения числа зрителей традиционно массового мероприятия. Кроме того, впервые войска и военная техника пройдут не по площади Минина и Пожарского, которая является обычно центром всех мероприятий, а по Нижневолжской набережной.

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