Нижний Новгород, , 03:09 — REGNUM Чтобы снизить риск заражения коронавирусом людей, руководство Нижегородской области решило изменить формат праздничных мероприятий 24 июня 2020 года. Вместо ранее анонсированного «Парада Победы» пройдет «Марш Победы», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

Проведение парада предполагало участие большого количества зрителей из числа горожан и туристов. Смена формата на марш подразумевает значительное снижение количества людей — пешие расчеты Нижегородского территориального гарнизона и проезд механизированной колонны 24 июня торжественно пройдут по Нижегородской набережной, доступ обывателей на территорию будет ограничен.

«Решение о формате проведения мероприятия мы принимали совместно с командованием Западного военного округа с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора. Ситуация остается сложной, но прошедшие месяцы показали, что грамотная организация процессов и соблюдение норм санитарной безопасности способны свести риски к минимуму. В этом случае есть возможность организовать тщательный контроль за всеми участниками события. Каждый из организаторов и командиров понимает высочайшую степень своей ответственности», — пояснил решение глава Нижегородской области.

Горожане смогут увидеть торжественное мероприятие по телевизору или через интернет.

«Прямая трансляция мероприятия состоится сразу после трансляции Парада Победы в Москве. Таким образом, каждый нижегородец у себя дома в спокойной и безопасной обстановке сможет сразу же посмотреть и Парад Победы в столице нашей Родины, и «Марш Победы» в Нижнем Новгороде», — отметил Глеб Никитин.

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