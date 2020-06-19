Симферополь, 19 июня 2020, 18:01 — REGNUM Крымские ветераны Великой Отечественной войны будут присутствовать на параде в Симферополе. Об этом 19 июня журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Глава региона заверил, что будут приняты все меры предосторожности, чтобы ни один ветеран не заразился коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Однако чуть позже было принято решение провести парад и в Симферополе.