Симферополь, , 14:24 — REGNUM Власти Крыма взвесили все риски в связи с пандемией коронавируса и решили не отказываться от проведения парада Победы в Симферополе. Об этом 16 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Важное заявление! Я никогда не меняю своих решений, но это беспрецедентная ситуация, которая требует соответствующего особого подхода. После длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны Российской Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все риски и с учётом всех обстоятельств, принято решение о том, что парад Победы 24 июня в городе Симферополе состоится», — отметил Аксёнов.

По его словам, достигнута договоренность с Министерством обороны РФ, командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым, которые окажут полное содействие.

«Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный парад Победы в крымской столице. В глубине души все мы надеялись на такое решение, потому что для каждого из нас это событие несет сакральный смысл», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Аксёнов сообщил в соцсетях, что из-за угрозы распространения коронавируса в Крыму парад Победы проведут только в городе-герое Керчи.