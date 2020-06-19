Москва, , 15:54 — REGNUM Самым популярным направлением для летнего отдыха и лечения в санаториях России в 2020 году стал Сочи (2800 руб. сутки в санатории), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

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В пятерке лучших российских курортов на лето 2020 года оказался Крым (2400 руб. в сутки), Кисловодск (3300 руб.), Анапа (2500 руб.) и Ессентуки (3200 руб. в сутки).

Также в топ-10 направлений для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях вошли Пятигорск (3100 руб. в сутки), Геленджик (2800 руб.), Железноводск (3000 руб.), Башкирия (3500 руб.) и Алтай (3700 руб. в сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край).

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