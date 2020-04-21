Москва, , 09:48 — REGNUM Самым лучшим городом-курортом России для оздоровительного отдыха летом стал Сочи в Краснодарском крае, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Читайте также: Учёные назвали самые востребованные в России оздоровительные курорты

На втором месте — Ялта в Крыму, на третьем — Кисловодск в Ставропольском крае. В пятерке лидеров — Белокуриха в Алтайском крае и Соль-Илецк в Оренбургской области.

Также в топ-10 лучших курортов России для оздоровления летом вошли Анапа (Краснодарский край), Пятигорск (Ставропольский край), Евпатория (Крым), Саки (Крым) и Ессентуки (Ставропольский край).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортом России для оздоровительного отдыха осенью стал город Сочи.

Читайте также: Названы лучшие курорты России для оздоровительного отдыха осенью