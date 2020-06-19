Москва, , 11:59 — REGNUM Эпидемия коронавируса вернула доверие пациентов к врачам, которого не хватало последние годы, заявил 19 июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Один из уроков этого периода — это доверие. Доверия, мне кажется, в последние годы не хватало», — сказал Мурашко в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, период напряженной борьбы с коронавирусной инфекцией помог восстановить этот баланс.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ Мурашко прогнозирует снятие всех ограничений к февралю, по его словам. передачу вируса может прервать появление иммунитета к вирусу более чем у 45% населения страны.

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