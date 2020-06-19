Гатчина, Ленинградская область, , 15:38 — REGNUM В Ленинградской области у жителей 34 населенных пунктов за сутки выявлена коронавирусная инфекция. При этом из 53 новых инфицированных 22 человека выявлены в Гатчинском районе региона. Об этом 19 июня сообщили в оперативном штабе Ленинградской области.

С начала пандемии в Ленинградской области зафиксировано 3 858 случаев заражения, 3561 человек выздоровел, 25 скончались. Продолжают находиться на больничном 272 человека.

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За последние сутки в Ленобласти было выявлено 53 новых случая заболевания коронавирусом в 34 населенных пунктах региона. Наибольшее количество зараженных зафиксировано, как и раньше, в Гатчинском районе.

В центре района — городе Гатчина — за прошедшие сутки диагноз «коронавирус» был поставлен семи жителям. Еще три случая выявлено в поселке Дружная Горка и по два случая зафиксировано в городе Коммунар и поселке Высокоключевой. В восьми населенных пунктах района — Тайцы, Войсковицы, Сиверский, Терволово, Большие Колпаны, Мыза-Ивановка, Малые Борницы и Алапурская — положительный тест на инфекцию получили по одному жителю.

Также несколько заболевших жителей было выявлено в трех крупных городах Ленобласти: пять человек в Тихвине, три человека в Тосно и два в Киришах. Еще три зараженных жителя зафиксированы в деревне Гарболово Выборгского района области.

В остальных 18 населенных пунктах — Горелуха Бокситогорского района, Курковицы и Рабитицы Волосовского района, Аврово Волховского района, Старая, Романовка и Ненимяки Всеволожского района, а также населенных пунктах Выборг, Глебычево и Рощино Выборгского района, Войбокало и Мга Кировского района, Лодейное Поле, Новополье и Горбунки Ломоносовского района, Осьмино Лужского района, Втроя Сланцевского района и Тельмана Тосненского района — выявлено по одному новому случаю.

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