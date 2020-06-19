Вашингтон, , 14:40 — REGNUM За минувшие сутки на территории США от COVID-19 скончались 717 пациентов. Об этом 19 июня сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, в результате этого общее число летальных исходов от COVID-19 стало составлять свыше 118 тысяч.

Также сообщается, что за этот же период в стране было выявлено 27 762 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их суммарное количество стало 2 191 200.

При этом указывается, что в США в настоящее время свыше 599 тысяч пациентов вылечилось от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бельгии за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом.