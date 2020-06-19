Брюссель, , 13:27 — REGNUM В Бельгии за сутки выявили 128 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет свыше 60 тыс. .

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 9 тыс. 695 человек. За прошедшие сутки скончались 12 человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн 500 тыс. человек.