Бухарест, , 13:46 — REGNUM Общее число скончавшихся в Румынии от COVID-19 за последние сутки возросло на 11 и достигло 1 484 случаев. Об этом 19 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с SARS-CoV-2 при правительстве страны.

«Всего в Румынии умерли 1484 человека, зараженных коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране было выявлено 320 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 23 400.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день в стране свыше 16,5 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных университета Джонса Хопкинса стало известно, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 8,5 млн.