Вашингтон, 19 июня 2020, 12:32 — REGNUM В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 8,5 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 454 тыс. человек, выздоровели — 4,1 млн.
На первом месте по числу выявленных случаев находятся США — 2,1 млн, далее идут Бразилия (978 тыс.), Россия (568 тыс.), индия (380 тыс.), Великобритания (301 тыс.) и Испания (245 тыс.).
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