Кабул, , 11:45 — REGNUM Общее число выявленных на территории Афганистана случаев заражения коронавирусом за последние сутки выросло на 346 и превысило 27 тысяч. Об этом 19 июня сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

По данным ведомства, суммарное количество зафиксированных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 в настоящее время составляет 27 878.

Также сообщается, что за этот же период в Афганистане от COVID-19 умерли два пациента, и теперь общее число летальных исходов составляет 548.

При этом отмечается, что за все время пандемии коронавирусной инфекции от COVID-19 вылечились свыше 7,5 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Палестине на сегодняшний день превысило 800.