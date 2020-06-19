Рамалла , , 11:09 — REGNUM Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Палестине на сегодняшний день превысило 800. Об этом 19 июня рассказала на пресс-конференции министр здравоохранения Палестинской национальной администрации Май эль-Кела.

«Общее количество случаев заражения выросло до 815», — заявила она.

Накануне сообщалось о 745 случаев заражения в стране, таким образом за минувшие сутки их число возросло на 70.

При этом ранее в администрации Палестины сообщили, что в стране началась вторая волна SARS-CoV-2.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Чехии было выявлено 118 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.