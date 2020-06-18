Нижний Новгород, , 11:11 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 18 июня выявили 1081 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 60 992 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 233 новых носителя коронавируса, в Ульяновской области — 123, в Саратовской области — 119, в Самарской области — 76, в Чувашии — 72, в Пензенской области — 70, в Пермском крае — 65, в Башкирии — 60, в Оренбургской области — 59, в Мордовии — 56, в Марий Эл — 47, в Кировской области — 41, в Татарии — 38, в Удмуртии — 22.

С учетом новых случаев общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 14 881, в Саратовской области — 5101, в Башкирии — 4730, в Ульяновской области — 4467, в Чувашии — 4331, в Самарской области — 4100, в Татарии — 4078, в Пензенской области — 4076, в Оренбургской области — 3007, в Пермском крае — 2937, в Мордовии — 2818, в Кировской области — 2734, в Марий Эл — 2567, в Удмуртии — 1175.

Полностью выздоровели 36 403 жителя округа, за последние сутки выписаны 1449 человек. Таким образом, выздоровели почти 60% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 529 человек, за минувшие сутки скончались 11 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 18 июня всего в России подтвержден 561 091 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7790 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,87%. Полностью выздоровели 313 963 жителя России, за сутки выписан 9621 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 55,95% граждан. 7660 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 182 — за последние сутки.

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