Хабаровск, , 10:42 — REGNUM Власти Хабаровского края продлили запрет на работу баров, ночных клубов, кинотеатров до 1 июля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Увеселительные и развлекательные заведения, а также сауны останутся на карантине до 1 июля. Также продлен запрет на работу кафе, ресторанов, столовых. Запрещены до 1 июля также все массовые мероприятия — в парках, на площадях с очным присутствием людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае коронавирусом заразились более 3,2 тыс. человек.