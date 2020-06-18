Хабаровск, , 11:23 — REGNUM В Хабаровском крае коронавирусом за всю историю наблюдений заразились 3 294 человека. За сутки, по состоянию на 18 июня, зафиксировано 68 новых заражений, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

Читайте также: На Камчатке скончались 38 пациентов с коронавирусом

18 июня от последствий заражения коронавируса погиб ещё один человек. Общее число погибших — 21 человек. Выздоровели с начала эпидемии 1634 пациента. 18 июня выписаны из стационаров 70 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке от последствий коронавируса скончались 38 человек.