Прага, , 10:28 — REGNUM За минувшие сутки на территории Чехии было выявлено 118 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что является наиболее высоким показателем с 21 апреля. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба минздрава страны.

«В четверг прибавилось 118 новых заразившихся коронавирусом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем напоминается, что в последнее время ежесуточный прирост новых зараженных SARS-CoV-2 в стране был в районе 50 человек, и указывается, что главными очагами являются город Прага и северо-восточный чешский Карвинский район.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в стране на сегодняшний день составляет 10 280 при 334 летальных исходах и 7440 вылечившихся от COVID-19. При этом в настоящее время от COVID-19 в стране лечатся 2506 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на фоне ухудшающейся экономической ситуации президент ЮАР Сирил Рамафоса принял решение о дальнейшем снятии карантинных мер, несмотря на увеличение числа случаев заражения коронавирусом.