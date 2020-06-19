Кейптаун, , 09:43 — REGNUM На фоне ухудшающейся экономической ситуации президент ЮАР Сирил Рамафоса принял решение о дальнейшем снятии карантинных мер, несмотря на увеличение числа случаев заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на телеобращение президента Рамафосы к нации.

Только за последнюю неделю число новых случаев заражения увеличилось на 37%, однако президент подчеркнул необходимость сохранения средств к существованию всех членов нации.

В результате он объявил, что в ближайшее время часть индустрии развлечений возобновит работу. В ресторанах будет разрешено подавать блюда за столики на несколько человек. Будут открыты парикмахерские, казино и кинотеатры. Вновь откроются коммерческие лицензированные жилые помещения, а также будут проводиться конференции для рабочих целей. Жители страны смогут возобновить занятия такими бесконтактными видами спорта, как гольф и теннис.

Напомним, что в конце марта в стране был введен один из самых жестких в мире карантинных режимов, практически все передвижение за пределами домов было ограничено, а продажа сигарет и алкоголя запрещена.

На сегодняшний день в ЮАР выявили 83 890 случаев заражения коронавирусом, из них 1737 случаев — с летальным исходом.