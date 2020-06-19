Магадан, Магаданская область, , 07:40 — REGNUM На Колыме за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 19 июня в регионе обследовано на COVID-19 26 362 человека, зарегистрированных заражённых — 560, выздоровели — 253 пациента, скончались — трое.

С 22 июня в Магаданской области с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора откроют фитнес-залы, рестораны и кинотеатры. Основные ограничения действуют до 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Сеченовского университета начали испытания вакцины от коронавируса на людях, введя препарат 18 добровольцам. Ещё 20 добровольцев будут вакцинированы на следующей неделе.