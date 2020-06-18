Прага, , 14:44 — REGNUM Режим обязательного ношения индивидуальных защитных медицинских масок в общественном транспорте и в помещениях будет отменен в Чехии с 1 июля за исключением регионов, в которых наблюдается вспышка коронавирусной инфекции. Об этом 18 июня сообщил на пресс-конференции глава чешского минздрава Адам Войтех.

«Мы хотим перейти от сплошных ограничений к рекомендациям и ограничениям на локальном уровне и индивидуальной ответственности каждого из нас», — заявил он и добавил, что в дальнейшем решение о введении мер чрезвычайного характера будут принимать краевые гигиенические станции, а не минздрав страны.

Кроме этого, уточняется, что ношение защитных масок останется обязательным в регионах, где наблюдается непростая эпидемиологическая обстановка в такси, в общественных местах, где нельзя соблюсти дистанцию в 1,5 метра, в кинотеатрах и театрах, и в учреждениях здравоохранения и домах ветеранов.

Также министр сообщил, что с 1 июля в Чехии будет разрешена работа баров и ресторанов с 23:00 до 06:00 и что посетители смогут употреблять пищу непосредственно в кинозале.

«При этом мы продолжаем внимательно следить за ситуацией с ресторанами, барами и дискотеками, которые мы считаем местами риска», — заявил Войтех, отметив, что в целом ситуация санитарной безопасности в стране является приемлемой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за истекшие 24 часа возросло на 320 и превысило 23 тысячи.