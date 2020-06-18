Бухарест, , 14:13 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за истекшие 24 часа возросло на 320 и превысило 23 тысячи. Об этом 18 июня сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 23 080 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за минувшие сутки в стране 24 человека скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов увеличилось до 1 473.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день свыше 16,3 тысячи пациентов вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Бельгии было выявлено 104 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.