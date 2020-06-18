Брюссель, , 14:02 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Бельгии было выявлено 104 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня рассказали в кризисном штабе бельгийского минздрава.

По данным ведомства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 60 348.

Также за прошедшие 24 часа в Бельгии были зафиксированы 10 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9 683.

Кроме этого, известно, что в отделениях интенсивной терапии в стране в настоящее время находится 60 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 2,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.