Тегеран, , 13:38 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 2,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По её данным, за сутки в стране было зафиксировано 2 596 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее количество стало 197 647.

Кроме этого, Лари сообщила, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 87 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 9 272.

При этом известно, что 156 991 пациент в Иране в настоящее время вылечился от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Омане за сутки выявили 739 случаев заражения коронавирусом.