Женева, Швейцария, , 14:30 — REGNUM В сентябре 2020 года может начаться вторая волна коронавируса, к этому необходимо готовиться. Об этом заявил директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге.

«В большинстве европейских стран сейчас наблюдается улучшение с коронавирусом, но нужно быть готовыми ко второй волне, которая возможна в сентябре, когда будет сезонный грипп», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Клюге заявил о существующей угрозе повторного всплеска коронавируса в мире. По его словам, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.

Клюге подчеркнул, что на сегодняшний день «дела обстоят не лучше, чем это было в начале года», поскольку по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19.

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