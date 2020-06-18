Москва, , 11:54 — REGNUM Статистика инфицированных и умерших от COVID-19 в России реальная, поскольку в стране протестированы на коронавирус порядка 11% населения. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Россия масштабно расширила базу тестирования по COVID-19, так что действительно есть хорошее понимание статистики инфицированных, и из-за этого есть более реальная картина числа смертей и показателя смертности», — сказала она на пресс-брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в России выявлен 561 091 случай заражения коронавирусом. От осложнении, вызванных COVID-19, скончались 7660 человек, выздоровели — 313 963. Всего было проведено более 15,9 млн тестов.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением из-за инфекции остаются 309 тыс. человек. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России производится 8−10 млн тест-систем в месяц.

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