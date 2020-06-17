Нижний Новгород, , 11:30 — REGNUM В Приволжском федеральном округе на 17 июня выявили 1111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 59 911 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Так, в Нижегородской области выявили 238 новых носителей коронавируса, в Ульяновской области — 149, в Саратовской области — 125, в Пензенской области — 91, в Чувашии — 73, в Пермском крае — 67, в Башкирии — 59, в Оренбургской области — 58, в Мордовии — 55, в Марий Эл — 48, в Кировской области — 45, в Самарской области — 44, в Татарии — 39, в Удмуртии — 20.

С учетом новых случаев общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 14 648, в Саратовской области — 4982, в Башкирии — 4670, в Ульяновской области — 4344, в Чувашии — 4259, в Татарии — 4040, в Самарской области — 4024, в Пензенской области — 4006, в Оренбургской области — 2948, в Пермском крае — 2872, в Мордовии — 2762, в Кировской области — 2693, в Марий Эл — 2510, в Удмуртии — 1153.

Полностью выздоровели 34 954 жителя округа, за последние сутки выписаны 1405 человек. Таким образом, выздоровели более 58,3% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 518 человек, за минувшие сутки скончались 14 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 17 июня всего в России подтверждено 553 301 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 7843 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет 10,82%. Полностью выздоровели 304 342 жителя России, за сутки выписаны 10 036 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели более 55% граждан. 7478 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 194 — за последние сутки.

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