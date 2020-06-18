Бразилиа, , 08:56 — REGNUM Общее число выявленных в Бразилии заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 32 188 и превысило 955 тысяч. Об этом 18 июня сообщает бразильский минздрав.

По данным ведомства, суммарное количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 на сегодняшний день составляет 955 377.

Также сообщается, что за минувшие сутки в Бразилии от COVID-19 скончались 1 269 пациентов, в результате чего общее число летальных исходов возросло до 45 610.

При этом уточняется, что 463 474 человек в стране в настоящий момент вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Канаде было зафиксировано 386 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.