Оттава, , 08:48 — REGNUM За минувшие сутки в Канаде было зафиксировано 386 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня сообщает канадский минздрав.

По данным ведомства, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в результате этого достигло 99 853.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов в стране за истекшие 24 часа не изменилось и продолжает составлять 8254.

Кроме этого, уточняется, что свыше 62 тысяч пациентов в стране вылечились от COVID-19 и что общее число тестов на коронавирус, проведенных с начала пандемии, составило более 2,2 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество скончавшихся от COVID-19 в Мексике возросло за последние 24 часа на 770 и превысило 19 тысяч.