Мехико, , 08:38 — REGNUM Общее количество скончавшихся от COVID-19 в Мексике возросло за последние 24 часа на 770 и превысило 19 тысяч. Об этом 18 июня сообщил директор эпидемиологии мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой шла на странице ведомства в соцсети Twitter.

По его данным, в настоящий момент общее число умерших от COVID-19 в стране составляет 19 080.

«Прирост случаев … составил сегодня 3,2%, это 4930 человек», — также сообщил Аломиа.

Таким образом, суммарное количество заразившихся в Мексике в настоящий момент составляет 159 793 случаев. При этом более 119 тысяч человек в стране на данный момент вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.