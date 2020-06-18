Пекин, , 08:31 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 июня сообщает государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Также отмечается, что в это количество входит 28 активных случаев заражения и ещё 8 носителей вируса без симптомов, и что 24 случая из данного числа являются локальными: 21 зафиксирован в Пекине, два — в провинции Хэбэй, и ещё один в Тяньцзине.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране составляет 83 293.

Кроме этого, за прошедшие 24 часа в стране никто не умер от COVID-19, и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4634.

При этом 78 394 человека в Китае на данный момент вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 580 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.