Новосибирск, , 05:29 — REGNUM Ещё три месяца назад экспертами только обсуждалась необходимость внесения изменений в трудовое законодательство о дистанционной занятости. Внесённый в Госдуму законопроект в части регулирования дистанционной занятости позволит легализовать дистанционное взаимодействие работника и работодателя, защитить и снизить дискриминационные аспекты в трудовых отношениях с удалёнными работниками, повысить гибкость занятости. Такое мнение и высказала кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и управления Марина Кудаева.

Напомним, что ранее парламентарии во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о дистанционной занятости.

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«Если понятие временной удалённой работы возникло скорее в связи с пандемией, то введение понятия «комбинированная дистанционная занятость» уже давно назрело, поскольку существовало на практике, но не было закреплено законодательно. Теперь работник официально сможет трудиться и на стационарном рабочем месте, и удалённо без ущемления прав и дополнительных рисков со стороны недобросовестных работодателей. Законная возможность комбинировать режимы занятости, в частности, позволит активнее привлекать к работе лиц с семейными обязанностями, открыв для них дополнительные возможности совмещения работы и личной жизни, повышения благосостояния семей.

Теперь дистанционные работники будут вправе осуществлять трудовые функции везде, где есть интернет. Также законопроект предусматривает защиту нормального режима труда и отдыха удалённых работников. Проблема обострилась в период пандемии, когда время работы существенно увеличилось у некоторых дистанционных работников в силу необходимости быть постоянно «на связи».