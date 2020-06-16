Москва, , 11:40 — REGNUM Законопроект о дистанционной занятости внесли в Госдуму парламентарии во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня. Поправки в Трудовой кодекс направлены на повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.

Три вида «удалёнки»

Дистанционная занятость делится на три вида: собственно дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, а также комбинированная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Электронный документооборот

Предполагается максимальный переход на электронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников, снижения объемов дублирования документов на бумажных носителях. В частности, предлагается отказаться от требования подписывать трудовой договор о дистанционной работе с использованием квалифицированной электронной цифровой подписи (ЭЦП). Вместе с тем, как работодателю, так и работнику во всех случаях предлагается предоставить возможность и право выбора, с тем чтобы они могли использовать и документы на бумажном носителе.

Рабочее место

Из Трудового кодекса исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. По мнению авторов, условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствии надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать интернет.

Увольнение

Трудовой кодекс корректируется в части оснований расторжения договора с дистанционным работником. Часть 1 статьи 312.5. ТК РФ предусматривает, что расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя возможно из-за отсутствия у работодателя достаточного объема работы; нецелесообразности дальнейшего сотрудничества, производственной необходимости, определяемой работодателем; из-за того, что работа признана работодателем неэффективной; из-за изменения стратегии развития работодателя; вследствие решения генерального директора о расторжении договора. Увольнять по этим основания работающего на «удаленке» будет нельзя.

Право на офлайн

Упорядочивание ряда норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника.

Кроме того, предлагается установить законодательное правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе. Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника оплачивается работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы.

Временная «удалёнка»

Предлагается предусмотреть возможность работнику, который работает на основании трудового договора (не являющегося по своей сути трудовым договором об удаленной работе) временно работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Предполагается, что режим временной дистанционной (удаленной) работы будет вводиться на основании: трудового договора или дополнительного соглашения к нему (если основания для установления такого режима возникли уже после заключения трудового договора). Стороны могут устанавливать график временной дистанционной (удаленной) работы — количество и периодичность предоставления рабочих дней и рабочих часов работнику в режиме временной дистанционной (удаленной) работы.

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